Авторы атмосферной готической 2D-метроидвании The Last Faith показали сражение с боссом ©

Любителей метроидваний возможно заинтересует грядущий The Last Faith. Сегодня IGN опубликовал эксклюзивный четырехминутный ролик из этой игры, в котором показана борьба главного героя с боссами.

Видеоролик посвящен исключительно стычке с двумя мощными противниками. Первый - Егор, страшный зверь, как и все Егоры, использующий молниеносные атаки. При этом он заставляет игрока уклоняться и запрыгивать на платформы. Второй босс - Лина, очень ловкий антагонист. В схватке она использует свои огненные навыки. Поскольку они работают вместе, Егор и Лина — непростые противники.

Приведенные кадры могут вызвать ассоциации с другой 2D-метроидванией, похожей по стилю на The Last Faith. Речь идет о Blasphemous, разработанном независимой студией The Game Kitchen. Как и The Last Faith, она характеризуется высоким уровнем сложности и, в то же время, непростыми боссами. Стоит отметить, что вторая часть Blasphemous выйдет 24 августа.

Бои с боссами в The Last Faith могут напомнить полюбившуюся игру от FromSoftware - Bloodborne. В данном случае сходство касается продолжительности поединка и уровня его сложности. Кроме того, игроки отметили систему рипостов, которая прочно ассоциируется с "эксклюзивами" Sony.

The Last Faith дебютирует в октябре этого года на консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch, а также на персональных компьютерах