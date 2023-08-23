В Steam стала доступна бета-версия готической метроидвании The Last Faith ©

Среди многочисленных игр, показанных на Future Games Show, одном из мероприятий Gamescom 2023, также повилась The Last Faith. Метроидвания, вдохновленная Bloodborne, является главным героем короткого трейлера, информирующего игроков о начале бета-тестирования.

Отныне все пользователи, желающие опробовать игру в версии для ПК, могут перейти на официальную страницу продукта в Steam и нажать соответствующую кнопку, чтобы запросить доступ к пробной версии. На данный момент не ясно, смогут ли опробовать игру все подавшие заявку, но если вы готовы ее попробовать, мы предлагаем вам выполнить эту процедуру как можно скорее.

Что касается содержания, игрокам должны быть доступны несколько боссов и большая территория для исследования. Фактически, всего несколько дней назад разработчики выпустили полное видео прохождения бета-версии, в котором вы можете увидеть все исследуемые части карты, врагов и даже снаряжение, которое Эрик может использовать против чудовищных существ, бродящих по миру игры.

Ожидая возможности опробовать игру, напоминаем, что ее выпуск запланирован на ноябрь 2023 года на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.