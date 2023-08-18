20 минут геймплея готической метроидвании The Last Faith

The Last Faith — это прекрасно анимированная мрачная готическая Souls-подобная метроидвания, где вы ищете спасения в проклятой земле.
Черпая вдохновение из Castlevania и Bloodborne, The Last Faith представляет собой ролевую игру в жанре метроидвания с точными и сложными боями. В ней рассказывается история человека по имени Эрик, который просыпается в запутанном готическом городе, не помня о недавних событиях. Он будет использовать тайные заклинания, холодное и огнестрельное оружие, прокладывая себе путь через землю, испорченную древними религиями и божествами.
Это невероятно выглядящая игра с очень качественной пиксельной анимацией и множеством отличных дизайнов монстров. Кроме того, игровой процесс предлагает множество испытаний, а оружие предлагает множество вариантов атаки.