"Бомбора" выпустит книгу, посвященную The Last of Us

Издательство «Бомбора» выпустит книгу Николя Денешо «The Last of Us. Как серия исследует человеческую природу и дарит неповторимый игровой опыт», которая появится в продаже уже 1 апреля. Она расскажет об одном из лучших эксклюзивов в истории PlayStation.

Эксклюзивно на «Букмейт» с 3 апреля будет доступна не только электронная, но и аудиоверсия книги. Ее озвучиванием занималась актриса Наталья Грачева, которая подарила свой голос Тесс из первой части экшена.