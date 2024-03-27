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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби , Постапокалипсис
8.7 6 302 оценки

"Бомбора" выпустит книгу, посвященную The Last of Us

Simple Jack
Новости

Издательство «Бомбора» выпустит книгу Николя Денешо «The Last of Us. Как серия исследует человеческую природу и дарит неповторимый игровой опыт», которая появится в продаже уже 1 апреля. Она расскажет об одном из лучших эксклюзивов в истории PlayStation.

Эксклюзивно на «Букмейт» с 3 апреля будет доступна не только электронная, но и аудиоверсия книги. Ее озвучиванием занималась актриса Наталья Грачева, которая подарила свой голос Тесс из первой части экшена.

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-8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кей Овальд

Не забудет рассказать как они потом меняли эту человеческую природу и вертели её как могли?
Да и нет у человека никакой природы, задрали уже с этой хренью.

0
Петр Стрельцов

А денува будет для КНИГИ, или опять ждать пока взломают, а шрифт текста небось опять размером в 25 FPS..

-1
Real Slim Shady

А там будет гайд как заходить в туза?

-5
melnik-7

ДААААА

1