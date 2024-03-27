"Бомбора" выпустит книгу, посвященную The Last of Us

Издательство «Бомбора» выпустит книгу Николя Денешо «The Last of Us. Как серия исследует человеческую природу и дарит неповторимый игровой опыт», которая появится в продаже уже 1 апреля. Она расскажет об одном из лучших эксклюзивов в истории PlayStation.
Эксклюзивно на «Букмейт» с 3 апреля будет доступна не только электронная, но и аудиоверсия книги. Ее озвучиванием занималась актриса Наталья Грачева, которая подарила свой голос Тесс из первой части экшена.
Не забудет рассказать как они потом меняли эту человеческую природу и вертели её как могли?
Да и нет у человека никакой природы, задрали уже с этой хренью.
А денува будет для КНИГИ, или опять ждать пока взломают, а шрифт текста небось опять размером в 25 FPS..
А там будет гайд как заходить в туза?
ДААААА