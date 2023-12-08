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The Last of Us: Part 1 13.06.2013
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби , Постапокалипсис
8.6 5 829 оценок

Нил Дракманн получил награду за "Лучшую адаптацию" на The Game Awards 2023 от актерского состава сериала Fallout

Gutsz
Новости

Ведущий The Game Awards 2023, Джефф Кили, пригласил на сцену своего шоу практически всю основную актерскую команду предстоящего экранизированного произведения Fallout. К сожалению, они не стали делиться подробностями о проекте, напомнив только о его амбициозности как для кино, так и для игровой индустрии. Вместе с этим они вручили награду в номинации "Лучшая адаптация", которую получил лично Нил Дракманн.

Руководитель студии Naughty Dog, Нил Дракманн, заслуженно получил приз за сериал по мотивам The Last of Us. Драматическое шоу смогло опередить множество других киноадаптаций благодаря качественному сценарию, опытным актерам и прямому вовлечению разработчиков оригинальной игры.

Тизер сериала Fallout с новыми кадрами:

Дракманн выразил благодарность сообществу за поддержку и выразил признательность Sony и HBO за возможность создания высококачественного сериала. Вполне возможно, что в следующем году эту награду получит уже Fallout. Первый трейлер сериала выглядел многообещающе. Оценить эту адаптацию мы сможем уже 12 апреля.

-13
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Sigaretro

Дракману нужно по шее давать, а не награды вручать..

2
makeavelli

на фотке другие люди

0
Робот Колдун

Считаю вообще не заслуженно получили. 3 серия поветски зарешала. А так Твистед метал бы получил

0
Макс Макс 007

Нет бы показать отрывок, как Алан с Максом на сцене зажигают, а не вот это вот всё.

0
Valend

Когда паладин после выхода заговорщически показал спутнице на Тодда Говарда, я подумал он спрашивает "можно я ему втащу?".

0
Punisher1

Бедный уже не знает куда совать эти награды за воздух

0