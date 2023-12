Нил Дракманн получил награду за "Лучшую адаптацию" на The Game Awards 2023 от актерского состава сериала Fallout

Ведущий The Game Awards 2023, Джефф Кили, пригласил на сцену своего шоу практически всю основную актерскую команду предстоящего экранизированного произведения Fallout. К сожалению, они не стали делиться подробностями о проекте, напомнив только о его амбициозности как для кино, так и для игровой индустрии. Вместе с этим они вручили награду в номинации "Лучшая адаптация", которую получил лично Нил Дракманн.

Руководитель студии Naughty Dog, Нил Дракманн, заслуженно получил приз за сериал по мотивам The Last of Us. Драматическое шоу смогло опередить множество других киноадаптаций благодаря качественному сценарию, опытным актерам и прямому вовлечению разработчиков оригинальной игры.

Тизер сериала Fallout с новыми кадрами:

Дракманн выразил благодарность сообществу за поддержку и выразил признательность Sony и HBO за возможность создания высококачественного сериала. Вполне возможно, что в следующем году эту награду получит уже Fallout. Первый трейлер сериала выглядел многообещающе. Оценить эту адаптацию мы сможем уже 12 апреля.