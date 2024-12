По The Last of Us выпустили новую настольную игру

Компания Themeborne сообщила о выходе новой настольной игры по серии The Last of Us. Проект получил подзаголовок Escape the Dark. Стоимость на официальном сайте составляет $75.

В The Last of Us: Escape the Dark можно играть как в одиночку, так и в компании друзей (поддерживает до 5 игроков).

Играя за группу выживших, вы создадите свою собственную уникальную историю выживания и товарищества, исследуя открытую карту мира.Themeborne

Начало игры происходит в заброшенной карантинной зоне, из которой герои должны добраться до убежища Джексон, стараясь сохранить при этом всю группу.

Авторы обещают сложные с моральной точки зрения решения, тактическое использование карт и множество угроз в ходе прохождения, включая заражённых, охотников и агентов FEDRA.