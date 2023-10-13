Джейсон Шрайер высказался по поводу последних слухов про отмену сетевого спин-оффа The Last of Us ©

В последние дни вновь появились слухи о судьбе нового многопользовательского спин-оффа The Last of Us, причем один из "инсайдеров" сообщил о полной отмене проекта, однако известный журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg также вмешался в этот вопрос, чтобы высказать свое мнение и исправить некоторые сведения.

По правде говоря, это вмешательство было очень лаконичным и не позволяет нам получить больше информации по данному вопросу, но, судя по всему, своими четкими суждениями он, по крайней мере, опроверг информацию об отмене проекта, дискредитировав источник.

"Источник этого сообщения - случайный аккаунт в Twitter", - сообщил Шрайер, намекая на то, что предполагаемый инсайдер - это, скорее всего, просто случайный пользователь, выдающий себя за человека, имеющего связи в индустрии.

Не то чтобы это автоматически опровергало версию, но, учитывая связи, на которые Шрайер уже показал, что может положиться, можно воспринимать это заявление как важную поправку к информации, ранее распространявшейся в социальных сетях.

Еще несколько месяцев назад журналист Шрайер сообщал, что Sony вынуждена притормозить проект из-за некоего внутреннего отрицательного отношения к нему со стороны Bungie, которая должна была стать своего рода контролером качества разрабатываемых в PlayStation Studios игр с живым сервисом.

В последние несколько дней на сайте Kotaku появилось новое сообщение о том, что Naughty Dog уволила нескольких разработчиков и что многопользовательская игра The Last of Us в настоящее время "заморожена" в ожидании дальнейшей разработки.