Официально: многопользовательская The Last of Us Factions отменена

Naughty Dog официально объявила, что отменяет The Last of Us Factions, многопользовательскую онлайн-игру, основанную на вселенной The Last of Us, заявив, что ей придется отвлекать от своих однопользовательских проектов больше внимания, чем ей хотелось бы.

В заявлении на официальном сайте разработчика Naughty Dog утверждает, что после выхода на полную мощность производства студия осознала, что объем игры будет слишком велик для студии. Компания утверждает, что для того, чтобы должным образом поддерживать игру в будущем, ей придется отвлечь больше ресурсов от своих однопользовательских проектов, находящихся в настоящее время в разработке, и стать исключительно разработчиком живых сервисов.

Чтобы смягчить разочарование, которое могут испытывать некоторые фанаты The Last of Us после этих новостей, Naughty Dog завершила свое сообщение заявлением, что в находится разработке «более чем одна амбициозная, совершенно новая однопользовательская игра», которая выглядит как небольшой намек на то, что мы можем получить еще одну игру из The Last of Us или Uncharted вместе с новой ИС, которая, как мы уже знаем, находится в разработке.