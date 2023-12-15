Официально: многопользовательская The Last of Us Factions отменена

Naughty Dog официально объявила, что отменяет The Last of Us Factions, многопользовательскую онлайн-игру, основанную на вселенной The Last of Us, заявив, что ей придется отвлекать от своих однопользовательских проектов больше внимания, чем ей хотелось бы.
В заявлении на официальном сайте разработчика Naughty Dog утверждает, что после выхода на полную мощность производства студия осознала, что объем игры будет слишком велик для студии. Компания утверждает, что для того, чтобы должным образом поддерживать игру в будущем, ей придется отвлечь больше ресурсов от своих однопользовательских проектов, находящихся в настоящее время в разработке, и стать исключительно разработчиком живых сервисов.
Чтобы смягчить разочарование, которое могут испытывать некоторые фанаты The Last of Us после этих новостей, Naughty Dog завершила свое сообщение заявлением, что в находится разработке «более чем одна амбициозная, совершенно новая однопользовательская игра», которая выглядит как небольшой намек на то, что мы можем получить еще одну игру из The Last of Us или Uncharted вместе с новой ИС, которая, как мы уже знаем, находится в разработке.
ну и умора! они эту парашу которую никто не просил, минимут три года мурыжили.. и в итоге деньги на ветер.
сони рассказывает как она собирается обогатить рынок играми сервисами, а тут выходят доги и рассказывают как после потраченных денег и времени их хозяева не заработают на одной из топовых своих франшиз вагоны денег потому что - что? не найдется десяток аутсорсеров делающих скины и свстоперделки для очередного батлпасса?
Оно и лучше!
Нахера надо отличную студию по созданию отличных синглов вовлекать в это онлайн-дрочилоово. Итак хватает на этом поле кучи мусора.
Отличной она быть перестала после симулятора гольфа 2
Не без косяков) Да, прокололись там из-за долбанного садомита Даркмана) Но то, что их игры высочайшего уровня с кучей отличных мелочей - это факт!)