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об игре
Last Train Home 28.11.2023
5.6 42 оценки

Состоялся релиз стратегии на выживание Last Train Home

butcher69
Новости

На ПК состоялся релиз Last Train Home, стратегия на выживание от Ashborne Games. Проект перенесет нас во времена Гражданской войны в России (1917-1922) и позволит руководить солдатами Чехословацкого легиона, пытающимися вернуться на родину с помощью бронепоезда.

Ваш путь полон опасностей и невзгод. В разгар войны между красными и белыми, вам предстоит поддерживать боеспособность и боевой дух своих бойцов, а также тщательно рассчитывать скудные ресурсы. И что бы ни встало на вашем пути, эшелон должен двигаться вперед.

Игра разрабатывалась исключительно для PC. Last Train Home доступна для покупки в Steam и имеет перевод на русский язык

-12
5
Last Train Home
28.11.2023
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Zloimamont

Русофобское г...о. Причём выдуманное максимально сильно. Вся игра состоит из того, что показывают зверства большевиков, которые убивают детей и инвалидов. Белым там вообще уделено мало времени, но их показывают лишь как тех же уродских русских, но чуть лучше красных. Всё. И чешские солдаты ездят по стране и налаживают там порядок, за все хорошее против всего плохого . Твари все, кроме победоносных чехов со спизженым золотом, желающих вернуться домой.

Ещё вместо карты Российской Империй там границы РФ до 2014 года .

Пропагандистский выкидыш.

Еще мякотка, игрожуры ставят 9 из 10. И игра доступна для покупки в РФ.

12
Tokito77

плюсую

8
Bassota277

Поддерживаю

5
PuserG

Забавно, как ещё в каждом предложении в отношении России и русских используются прилагательные: ужасные, отвратительные, мерзкие, жуткие и прочее.

2
Zloimamont PuserG

НУ поиграв, я чуть стул не проплавил. И везде пишут "ИСТОРИЧЕСКАЯ игра". Агась

2