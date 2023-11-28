Состоялся релиз стратегии на выживание Last Train Home

На ПК состоялся релиз Last Train Home, стратегия на выживание от Ashborne Games. Проект перенесет нас во времена Гражданской войны в России (1917-1922) и позволит руководить солдатами Чехословацкого легиона, пытающимися вернуться на родину с помощью бронепоезда.
Ваш путь полон опасностей и невзгод. В разгар войны между красными и белыми, вам предстоит поддерживать боеспособность и боевой дух своих бойцов, а также тщательно рассчитывать скудные ресурсы. И что бы ни встало на вашем пути, эшелон должен двигаться вперед.
Игра разрабатывалась исключительно для PC. Last Train Home доступна для покупки в Steam и имеет перевод на русский язык
Русофобское г...о. Причём выдуманное максимально сильно. Вся игра состоит из того, что показывают зверства большевиков, которые убивают детей и инвалидов. Белым там вообще уделено мало времени, но их показывают лишь как тех же уродских русских, но чуть лучше красных. Всё. И чешские солдаты ездят по стране и налаживают там порядок, за все хорошее против всего плохого . Твари все, кроме победоносных чехов со спизженым золотом, желающих вернуться домой.
Ещё вместо карты Российской Империй там границы РФ до 2014 года .
Пропагандистский выкидыш.
Еще мякотка, игрожуры ставят 9 из 10. И игра доступна для покупки в РФ.
плюсую
Поддерживаю
Забавно, как ещё в каждом предложении в отношении России и русских используются прилагательные: ужасные, отвратительные, мерзкие, жуткие и прочее.
НУ поиграв, я чуть стул не проплавил. И везде пишут "ИСТОРИЧЕСКАЯ игра". Агась