Стратегия Last Train Home получит дополнение Legion Tales в начале февраля

Признанная критиками историческая стратегия в реальном времени Last Train Home получит новый DLC под названием «Legion Tales». Это расширение представляет набор из 10 новых миссий, повествующих о боевых столкновениях, настолько зрелищных, что они стали легендарными среди легионеров.
Каждая из этих 10 миссий сопровождается уникальной историей и обеспечивает высокую реиграбельность. Игроки могут персонализировать свой опыт с помощью дополнительных задач, за выполнение которых они получат в награду новую мета-валюту. Эту валюту можно использовать для покупки новых заранее установленных отрядов для руководства миссиями, что позволяет использовать другой стратегический подход к освоению каждой истории.
Выпуск дополнения Legion Tales запланирован на 1 февраля 2024 года.