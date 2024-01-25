Стратегия Last Train Home получит дополнение Legion Tales в начале февраля

Тактическая игра с элементами выживания, действие которой разворачивается на фоне разрушенной Гражданской войной России 1918 года.

Вам предстоит возглавить отряд чехословацких легионеров, цель которых — добраться до Владивостока на бронепоезде, а оттуда на корабле вернуться на родину, только что обретшую независимость после распада Австро-Венгрии. Путь будет долгим и опасным, полным лишений.

В разгар противостояния красных и белых вам нужно будет поддерживать боевой дух солдат, мудро распределять скудные припасы, лечить раненых. И что бы ни случилось, эшелон должен продолжать свой путь на восток.

На маршруте вас будут подстерегать многочисленные испытания — от стычек с бандитами до кровопролитных битв с регулярными войсками противника. Зачастую судьба экспедиции будет зависеть от действий горстки бойцов в тактических миссиях в реальном времени.

От ваших решений и стратегии будет напрямую зависеть судьба солдат. Со временем опытные ветераны смогут противостоять любой опасности. История основана на реальных событиях — маршруте и судьбе воинских эшелонов Чехословацкого легиона 1918-1920 годов.