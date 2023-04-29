The Last Worker 30.03.2023
5.2 16 оценок

Сюжетное приключение The Last Worker получило хвалебный трейлер

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monk70
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Издательство Wired Productions, сценарист и режиссер Йорг Титтель и новаторская независимая игровая студия Wolf & Wood отметили запуск и прием захватывающего повествовательного приключения The Last Worker новым хвалебным трейлером. The Last Worker был положительно воспринято рецензентами и игроками как в формате с плоским экраном, так и в формате VR.

The Last Worker — это повествовательное приключение от первого лица, в центре которого — борьба человечества во все более автоматизированном мире, где людей заменяют роботы. Игра сочетает в себе художественный стиль ручной работы, созданный в сотрудничестве с легендой комиксов Миком МакМахоном (Судья Дредд, 2000 г. н.э.), и уникальную захватывающую механику геймплея, органично вплетенную в повествовательную игру.

The Last Worker уже вышла на Meta Quest 2, PSVR2, PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S и PCVR, а также на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG. Кроме того, игроки могут получить доступ к The Last Worker через потоковый сервис Utomik.

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