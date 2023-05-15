Демоверсия хоррора Layers of Fear стала доступна в Steam ©

Как и было обещано ранее, Bloober Team выпустила в Steam играбельную демоверсию Layers of Fear, своего мистического хоррора.

В Layers of Fear также будет представлена никогда ранее не рассказывавшаяся история Писателя, которая связывает все части серии воедино.

Холст в ожидании последних штрихов. Исполнителя главной роли ждут на сцене. Роману не хватает лишь последней главы. Пришло время столкнуться со своими страхами в последний раз.

Layers of Fear выйдет в июне 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.