Layers of Fear (2023) июнь 2023 г.
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Кинематографический трейлер психоделического хоррора Layers of Fear - демоверсия выйдет на ПК 15 мая

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butcher69
Новости

Войдите в тревожный мир Layers of Fear, где тайны и опасности таятся за каждым углом. До выхода последнего произведения серии Layers остался всего один месяц, и польский издатель и разработчик Bloober Team (ремейк Silent Hill 2, The Medium) приглашает нас посмотреть кинематографическое вступление психоделического хоррора Layers of Fear, а также объявили, что демоверсия для ПК будет доступна через Steam 15 мая.

Присоединяйтесь к Писателю в захватывающем путешествии в зловещий Маяк и станьте свидетелем леденящих душу ужасов, таящихся в его разрушающихся стенах.

Layers of Fear выйдет в июне 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Пару месяцев назад разработчики показали 11 минут геймплея из игры.

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