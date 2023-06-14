История обещает быть жуткой - Создатели Layers of Fear обнародовали геймплейный трейлер ©

До официального выхода нового психологического хоррора Layers of Fear осталось всего ничего, и его создатели решили подогреть интерес сообщества, представив свежий трейлер. В новом геймплее главная героиня передвигается по старому особняку, который пропитан ужасами и пугающей атмосферой. Чем дальне она идет, тем больше окунается в психоделическое окружение.

Глубоко в жутких и наполненных привидениями залах викторианского особняка в тени скрывается зловещее присутствие. Отчаянно ища способ защитить себя от него, вы обнаружите, что свет дает вам надежду. Но достаточная ли это защита?

Напомним, что Layers of Fear обещает перенести вас в уникальную историю, которая связывает всех персонажей и события серии хорроров. В роли писательницы предстоит раскрыть тайны, разгадать загадки и сразиться с опасностями в старом особняке при помощи фонаря. Он станет вашим верным спутником в борьбе с кошмарными явлениями, заставляя вас проникнуть в самые темные уголки этой истории. Официальный релиз хоррора Layers of Fear назначен на 15 июня 2023 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.