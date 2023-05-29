Профессиональные игроки League Of Legends "подавляющим большинством" проголосовали за забастовку ©

Североамериканская ассоциация профессиональных игроков League of Legends (LCPSA) "подавляющим большинством" проголосовала за выход из игры до конца сезона 2023 года, если Riot не восстановит Североамериканскую лигу претендентов (NACL).

"Это не то решение, к которому игроки LCS пришли легкомысленно", - написали представители LCSPA после вчерашнего голосования. "Бесчисленные обсуждения и дебаты велись между всеми игроками LCS в течение недели, предшествовавшей этому историческому голосованию. Из этих обсуждений ясно одно: наши игроки хотят играть и соревноваться прежде всего. Объединение усилий, чтобы оставить конкуренцию в стороне, является свидетельством важности и срочности рассматриваемых вопросов".

Речь идет о решении Riot разрешить североамериканским профессиональным командам отказаться от участия в Challengers League. Для тех, кто не знает, NACL является младшей лигой League of Legends, в то время как Championship Series (LCS) - это высшая лига. Многие профессиональные североамериканские игроки начинают свою карьеру в NACL, а затем переходят в LCS. Ранее команды были обязаны иметь активный состав NACL, но в начале этого месяца это требование было отменено после того, как владельцы команд подали петицию в Riot. Владельцы успешно аргументировали свое решение тем, что в текущих экономических условиях содержать команды NACL слишком дорого.

Усугубило ситуацию то, что решение Riot было принято вскоре после заверений игроков в том, что изменения в NACL не повлияют на их карьеру.

"Riot солгала нам", - сказал исполнительный директор LCSPA Фил Арам журналисту Михаилу Климентову. "И результатом этой лжи стало то, что половина наших игроков лишилась работы в одночасье".

Чтобы подчеркнуть серьезность проблемы и продемонстрировать солидарность с уволенными командами NACL, вчера вечером LCSPA провела историческое голосование, которое должно было решить будущее профессиональной игры в League of Legends.

"Мы находимся в этом тупике, потому что действия были предприняты Riot без предварительного общения или обсуждения с игроками LCS. LCSPA искренне надеется, что Riot предотвратит эту забастовку, присоединившись к нам в ближайшие дни для проведения открытых и прозрачных обсуждений, чтобы мы могли выработать совместные решения для обеспечения наилучшего будущего LCS и NACL", - добавила ассоциация игроков.

LCSPA требует от Riot восстановить требование о том, чтобы владельцы команд управляли командами NACL, а также обеспечить минимальное финансирование для поддержки этих команд. LCSPA также требует изменений, которые позволят игрокам повышаться или понижаться в классе между NACL и LCS, а также сохранения минимального процента игроков между разделениями в середине сезона. Соревновательный сезон League of Legends 2023 начнет свое второе разделение 18 июля.