Начало турнира запланировано на сентябрь 2025 года
Компания Riot Games анонсировала официальный женский чемпионат по League of Legends. Отборочные квалификации к турниру LGC Rising проведут уже в августе, а основную стадию — с сентября по октябрь 2025 года.
Три женские команды и три финалиста Equal Esports Cup, активно участвующие в турнирах по League of Legends, получат прямые приглашения на соревнование. Остальные пройдут на чемпионат через открытые отборочные квалификации, проведение которых запланировано на август.
Женский чемпионат предназначен для европейского региона. Турнир разделен на групповую стадию и плей-офф. Гранд-финал соревнования пройдет на игровой выставке Paris Games Week.
Дайте угадаю , там будут участвовать те девки которые раньше были мужиками)
Европейский же
Так фемки выступают против такого разделения турниров. Типа женщины не могут пробиться в основную сетку ("мужского" турнира не существует), поэтому мужланы им делают такую подачку с барского плеча, а-ля паралимпийские игры
В этом турнире можно учавствовать зверолюдям)
+ Пройдет концерт K/DA
ничего другого от райот не ожидал.они раздвигали булки перед страпонами фемок ещё задооооолго до того как это стало мейнстримом.одна из игнорируемых мной контор
Они ведь понимают что тра*сы это не женщины да?