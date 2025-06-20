Начало турнира запланировано на сентябрь 2025 года

Компания Riot Games анонсировала официальный женский чемпионат по League of Legends. Отборочные квалификации к турниру LGC Rising проведут уже в августе, а основную стадию — с сентября по октябрь 2025 года.

Три женские команды и три финалиста Equal Esports Cup, активно участвующие в турнирах по League of Legends, получат прямые приглашения на соревнование. Остальные пройдут на чемпионат через открытые отборочные квалификации, проведение которых запланировано на август.

Женский чемпионат предназначен для европейского региона. Турнир разделен на групповую стадию и плей-офф. Гранд-финал соревнования пройдет на игровой выставке Paris Games Week.