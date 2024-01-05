Riot Games показала тизер нового чемпиона League of Legends

Компания Riot Games опубликовала на YouTube короткий тизер, презентующий нового персонажа League of Legends — дракона по имени Смолдер. Когда чемпион появится в основном клиенте игры разработчики не уточнили. Вероятно, героя можно будет увидеть после патча 14.2., релиз которого состоится 24 января.

В ролике не показаны способности Смолдера, однако отчетливо видна его внешность и слышен голос. Этого чемпиона анонсировали в еще октябре 2023 года. Можно предположить, что Riot Games раскроет больше подробностей о герое-драконе в посте о начале рейтингового сезона в LoL — его публикация запланирована на середину января.