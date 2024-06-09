Создатели "Аркейн" показали новые постеры сериала

Riot Games совместно с Netflix представила два новых постера грядущего второго сезона сериала «Аркейн» (Arcane: League of Legends).

Авторы шоу решили представить новые кадры 12 июня на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, Франция. Изображения покажут в формате «Дневников разработчиков». Отметим, кроме Riot Games, другие создатели анимационных шоу на протяжении следующей недели также будут делиться своими работами.

Сиквел «Аркейна» будет показан в ноябре 2024 года. Точная дата релиза всё ещё неизвестна. Во втором сезоне зритель сможет вновь увидеть Вай, Джинкс и Кейтлин, а также новых героев и антагониста Силко. Противостояние персонажей из Пилтовера и Зауна выйдет на новый уровень.

Первый сезон «Аркейн» вышел 6 ноября 2021 года. На его создание ушло шесть лет. Сюжет сериала вдохновлён историей популярной MOBA League of Legends. За многих героев «Аркейна» можно сыграть в тайтле.

Ранее Netflix совместно с Riot Games представил свежий трейлер грядущего второго сезона сериала «Аркейн» (Arcane: League of Legends). Ролик появился в социальных сетях. Хронометраж составляет 34 секунды. На кадрах можно увидеть полюбившихся персонажей сериала.