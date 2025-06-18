В League of Legends появится новый чемпион - Юнара

Игра получит патч 25.14, дата релиза которого пока неизвестна.

Riot Games представила нового чемпиона Юнару для роли стрелка на нижней линии. Персонаж происходит из ордена Кинку и обладает уникальной механикой переключения между обычным и усиленным состоянием через абсолютное умение. Её способности ориентированы на традиционные аспекты игры за стрелка: контроль дистанции, позиционирование и постоянный урон.

Способности:

Пассивное (Клятва Исконной земле): Критические удары наносят дополнительный магический урон.

Q (Выращивание духа): Атаки генерируют заряды. При полном накоплении активируется режим с повышенной скоростью атаки и уроном по области. В усиленном состоянии активируется автоматически.

W (Дуга правосудия / Дуга погибели): В обычном состоянии запускает замедляющие чётки. В усиленном состоянии создаёт луч энергии по прямой.

E (Шаги канмея / Неприкасаемые тени): Даёт временное ускорение передвижения. В усиленном состоянии заменяется на рывок.

R (Просветление собственного “я”): Временно усиливает все базовые способности.

По словам ведущего дизайнера Макса Перлмана, Юнара создана для игроков, предпочитающих классический стиль игры за стрелка без сложных механик. Её эффективность зависит от правильного выбора момента для активации Q и R, особенно в небольших столкновениях. Противникам рекомендуется отступать при её усилении и контролировать позиционирование из-за урона по области от Q.

При разработке возникли технические сложности с визуализацией снарядов W и балансировкой взаимодействия Q с предметом “Ураган Рунаан”, который вызывал чрезмерный урон по сгруппированным целям. Дата выхода патча 25.14, в рамках которого появится Юнара, пока не известна.