Во втором сезоне "Аркейн" вернется полюбившийся зрителям персонаж

Сериал "Аркейн" по League of Legends от Netflix полюбился многим зрителям, и сейчас, когда мы все ждем второго сезона адаптации MOBA-игры, один из актеров, сыгравших одного из ключевых персонажей, подтвердил, что он действительно вернется в следующий сезон, несмотря на безвременную кончину своего героя в первом сезоне.

Впереди спойлеры к "Аркейн"

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Актер Джейсон Списак, сыгравший Силко в "Аркейн""Аркейн", недавно выступил в подкасте Unscripted, чтобы рассказать о профессии актера озвучивания и о том, как он (и Силко) относится к долгожданному второму сезону Arcane на Netflix.

Я записал реплики для второго сезона, они позволили мне их произнести. Riot Games разрешила мне сказать об этом, они сказали: "Вы можете официально сказать людям, что вы записали реплики для второго сезона, так что я могу сказать об этом.

Если вам нужно напомнить, что случилось с Силко, то он был застрелен Джинкс в заключительном эпизоде первого сезона, после того как между ними сложились непростые отношения, несмотря на явные признаки связи между отцом и дочерью.

На данный момент неизвестно, как именно вернется Силко, но возможно, что любимый фанатами персонаж появится в некоторых флэшбэках. Мы знаем, что персонажи League of Legends вернутся на Netflix не раньше 2024 года, так что придется подождать, чтобы снова увидеть Силко.