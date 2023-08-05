Во втором сезоне "Аркейн" вернется полюбившийся зрителям персонаж

Сериал "Аркейн" по League of Legends от Netflix полюбился многим зрителям, и сейчас, когда мы все ждем второго сезона адаптации MOBA-игры, один из актеров, сыгравших одного из ключевых персонажей, подтвердил, что он действительно вернется в следующий сезон, несмотря на безвременную кончину своего героя в первом сезоне.
Впереди спойлеры к "Аркейн"
Актер Джейсон Списак, сыгравший Силко в "Аркейн""Аркейн", недавно выступил в подкасте Unscripted, чтобы рассказать о профессии актера озвучивания и о том, как он (и Силко) относится к долгожданному второму сезону Arcane на Netflix.
Я записал реплики для второго сезона, они позволили мне их произнести. Riot Games разрешила мне сказать об этом, они сказали: "Вы можете официально сказать людям, что вы записали реплики для второго сезона, так что я могу сказать об этом.
Если вам нужно напомнить, что случилось с Силко, то он был застрелен Джинкс в заключительном эпизоде первого сезона, после того как между ними сложились непростые отношения, несмотря на явные признаки связи между отцом и дочерью.
На данный момент неизвестно, как именно вернется Силко, но возможно, что любимый фанатами персонаж появится в некоторых флэшбэках. Мы знаем, что персонажи League of Legends вернутся на Netflix не раньше 2024 года, так что придется подождать, чтобы снова увидеть Силко.
Хороший был персонаж, действительно. Возможно, что он вернётся в глюках Джинкс.
Помню на волне сериалов по играм начал смотреть Dota Dragons blood. Скучнейшее поделие, в котором я выдержал одну серию. Потом я взялся за Аркейн и как же он меня затянул. Красивая рисовка, похожая на Dishonored и действительно живые и эмоциональные персонажи. Они запоминаются, за ними интересно следить. Силко так и вовсе злодей, которого ты хочешь больше видеть на экране чем Джейса или Кейтлин. Он очень круто озвучен, причем как в оригинале так и в дубляже. Шиза Джинкс тоже очень круто показана, где её детская обида, переросшая в безумие, граничит с остатком любви к Вай. А потому за всем этим интересно наблюдать. Хочется продолжения. А если хочется продолжения, значит сериал удался.