Первые оценки LEGO 2K Drive не впечатляют ©

В конце недели состоится выход LEGO 2K Drive. Сегодня появились первые обзоры аркадной гонки. Игра собирает рейтинги около 73%. LEGO 2K Drive предлагает хорошие испытания для новичков и ветеранов жанра, массу возможностей для любителей мультиплеера и кооператива и даже интуитивно понятную систему для сборки большего количества транспортных средств. Журналисты хвалят легкое управление машинами, большое разнообразие трасс и биомов.

Сюжетный режим и не очень интересные мини-игры получают меньше положительных отзывов, а разработчики могли бы улучшить звук. Игроки также должны помнить, что в игре будут микротранзакции.

Многие редакторы отмечают великолепную систему вождения, которую, впрочем, излишне предлагали в виде открытого мира — так создатели предлагают кампанию, и по мнению некоторых журналистов, лучшим решением было бы просто выбрать классические гонки без вся среда открытого мира.