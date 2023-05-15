LEGO 2K Drive 19.05.2023
6.9 27 оценок

Первые оценки LEGO 2K Drive не впечатляют

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monk70
Новости

В конце недели состоится выход LEGO 2K Drive. Сегодня появились первые обзоры аркадной гонки. Игра собирает рейтинги около 73%. LEGO 2K Drive предлагает хорошие испытания для новичков и ветеранов жанра, массу возможностей для любителей мультиплеера и кооператива и даже интуитивно понятную систему для сборки большего количества транспортных средств. Журналисты хвалят легкое управление машинами, большое разнообразие трасс и биомов.

Сюжетный режим и не очень интересные мини-игры получают меньше положительных отзывов, а разработчики могли бы улучшить звук. Игроки также должны помнить, что в игре будут микротранзакции.

Многие редакторы отмечают великолепную систему вождения, которую, впрочем, излишне предлагали в виде открытого мира — так создатели предлагают кампанию, и по мнению некоторых журналистов, лучшим решением было бы просто выбрать классические гонки без вся среда открытого мира.

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Подробности LEGO 2K Drive об игровых режимах, многопользовательских функциях и кастомизации
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
CAN I HABE PIZZA PLS

Лучшие Лего гонки были в forza 4)

3
GayFish

Это нормальная оценка для детской аркады, или у всех игр должны быть 10 из 10?

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