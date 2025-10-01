Сегодня состоялся релиз LEGO Party от студии SMG и издательства Fictions. PC-версия уже появилась в сети.

В LEGO Party до четырёх игроков смогут соревноваться в 60 ярких мини-играх, вдохновлённых культовыми наборами вроде LEGO Pirates, LEGO Space и LEGO NINJAGO. Играть можно как локально на одном экране, так и в кроссплатформенном онлайне. Доступны самые разные испытания: от футбольных баталий и танцевальных дуэлей до противостояния с кракеном.

Игра доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.