Авторы российской стратегии Lessaria приглашают на тестирование

Краснодарская инди-студия Rockbee Team анонсировала стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim и уже приглашает на тестирование. Подать заявку можно на официальной странице в Steam.

Lessaria — стратегия с непрямым управлением юнитами и героями, вдохновлённая некогда популярной Majesty. Авторы новинки заявляют, что не клонируют классику, а развивают её идеи и добавляют новые. От старой RTS новинку отличает боевая система, герои с уникальными умениями, возможность формировать отряды и многое другое.



Оригинальная Majesty: The Fantasy Kingdom Sim вышла на ПК в 2000 году и отличалась нестандартным управлением — вместо прямых команд юнитам игрок назначал задания в конкретных зонах при помощи различных флагов. В 2009-м вышла Majesty 2, разработанная краснодарской студией 1C:Ino-Co по заказу Paradox Interactive.



Развивающая идеи дилогии Lessaria: Fantasy Kingdom Sim от уже другой студии из Краснодара выйдет в 2025 году.