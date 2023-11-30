Lethal Company - самая высокооцененная игра в Steam в 2023 году

Lethal Company от Zeekerss пользуется большим успехом в Steam, где она получила большое признание со стороны сообщества: 98 % из почти 93 тысяч пользовательских отзывов были позитивными (на момент написания этой новости). Это игра с самым большим общим рейтингом в 2023 году, намного превосходящая гораздо более громкие тайтлы.

Кооперативный хоррор от первого лица был выпущен 23 октября 2023 года в раннем доступе и за последние несколько дней несколько раз попадал в топ-5 самых играемых игр на платформе с пиковым показателем 184 015 человек, как показывает SteamDB.

Для сравнения, давайте посмотрим на десятку лучших игр 2023 года по рейтингу в Steam:

Lethal Company - 97,32% на основе 103 267 отзывов;

HoloCure - 96,98 % на основе 25 693 отзывов;

Pizza Tower - 96,37% на основе 47 560 отзывов;

Resident Evil 4 - 96,39% на основе 112,674 отзывов;

VPet (бесплатно) - 96,28% на основе 31,961 отзывов;

Cats Hidden in Paris ( бесплатная) - 96.15% на основе 10 963 отзывов;

Dave the Diver - 96,02% на основе 76 586 отзывов;

Papa's Freezeria Deluxe - 95,74% на основе 6 335 отзывов;

Baldur's Gate 3 - 95,74% на основе 478 400 отзывов;

Brotato - 95,74% на основе 65 976 отзывов.

Если брать во внимание только премиум-игры с более чем 100 тысячами отзывов, то первое место по-прежнему занимает Lethal Company, за которой следуют Resident Evil 4, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy (90,93 %) и BattleBit Remastered (88,85 %).

Если говорить о том, сколько людей играет сегодня, то Lethal Company в 2023 году находится на пятом месте:

Hogwarts Legacy - 879,308 человек;

Baldur's Gate 3 - 875,343 человек;

Sons of the Forest - 414,257 человек;

Starfield - 330,723 человек;

Lethal Company - 184,015 человек;

Resident Evil 4 - 168,191 человек;

Armored Core VI - 156,171 человек;

Remnant II - 110,856 человек;

Cities: Skylines II - 104,697 человек;

Party Animals - 104,174 человек.

Одним словом, это большой успех для Zeekerss, собравший вокруг себя сотни тысяч геймеров. Учтите, что до Lethal Company эта компания делала игры для Roblox.