Lethal Company - самая высокооцененная игра в Steam в 2023 году

Lethal Company от Zeekerss пользуется большим успехом в Steam, где она получила большое признание со стороны сообщества: 98 % из почти 93 тысяч пользовательских отзывов были позитивными (на момент написания этой новости). Это игра с самым большим общим рейтингом в 2023 году, намного превосходящая гораздо более громкие тайтлы.
Кооперативный хоррор от первого лица был выпущен 23 октября 2023 года в раннем доступе и за последние несколько дней несколько раз попадал в топ-5 самых играемых игр на платформе с пиковым показателем 184 015 человек, как показывает SteamDB.
Для сравнения, давайте посмотрим на десятку лучших игр 2023 года по рейтингу в Steam:
- Lethal Company - 97,32% на основе 103 267 отзывов;
- HoloCure - 96,98 % на основе 25 693 отзывов;
- Pizza Tower - 96,37% на основе 47 560 отзывов;
- Resident Evil 4 - 96,39% на основе 112,674 отзывов;
- VPet (бесплатно) - 96,28% на основе 31,961 отзывов;
- Cats Hidden in Paris ( бесплатная) - 96.15% на основе 10 963 отзывов;
- Dave the Diver - 96,02% на основе 76 586 отзывов;
- Papa's Freezeria Deluxe - 95,74% на основе 6 335 отзывов;
- Baldur's Gate 3 - 95,74% на основе 478 400 отзывов;
- Brotato - 95,74% на основе 65 976 отзывов.
Если брать во внимание только премиум-игры с более чем 100 тысячами отзывов, то первое место по-прежнему занимает Lethal Company, за которой следуют Resident Evil 4, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy (90,93 %) и BattleBit Remastered (88,85 %).
Если говорить о том, сколько людей играет сегодня, то Lethal Company в 2023 году находится на пятом месте:
- Hogwarts Legacy - 879,308 человек;
- Baldur's Gate 3 - 875,343 человек;
- Sons of the Forest - 414,257 человек;
- Starfield - 330,723 человек;
- Lethal Company - 184,015 человек;
- Resident Evil 4 - 168,191 человек;
- Armored Core VI - 156,171 человек;
- Remnant II - 110,856 человек;
- Cities: Skylines II - 104,697 человек;
- Party Animals - 104,174 человек.
Одним словом, это большой успех для Zeekerss, собравший вокруг себя сотни тысяч геймеров. Учтите, что до Lethal Company эта компания делала игры для Roblox.
Про первые две в топе вообще первый раз слышу, а Pizza Tower -- классная игра.
У игры нулевая активная фанбаза. Даже на сайте 11 подписчиков.
Это накрученные отзывы.
Формула такая -
1. Я хочу вывести деньги из стима
2. Мне говорят купить игру, накрутить минимум 2 часов что бы я не мог вернуть игру и оставить отзыв
3. Я накручиваю часы, оставляю отзыв - мне платят на карту.
Эта формула знакома всем. кто выводит на постоянной основе деньги из стима. Эту чертову игру можно купить гифтом на десяток аккаунтов и везде оставить отзывы, лишь бы вывести бабки.
В списке из накрученных отзывов так же старфилд и сонс оф тхе форест.
Да в стиме накруток на 90 процентов игр))) Жирику просто фиолетово, в свое время гринлайт крутили ботами несколько лет))))
Что за шизу я прочитал?
угу, угу. Показатель подписчиков на ПГ же имеет международное значение.