Талантливый фанат Lethal Company создал атмосферный кинематографический трейлер

В последнее время появилось множество фанатских работ по инди-хиту Lethal Company, одна из которых — этот потрясающий кинематографический трейлер.

Пользователь GibbsonTV_YT, появившийся на сабреддите игры и набравший более 20 000 лайков, продемонстрировал настоящий талант, создав профессиональный анимационный кинематографический трейлер.

С оттенком реализма, но все же придерживаясь мультяшного вида, этот трейлер демонстрирует все, что игроки любят в этом многопользовательском хоррор-хите. Он начинается с медленного начала, демонстрируя тот самый жуткий страх, который испытывает каждый, кто впервые входит в здание. Вы не знаете, какой монстр появится, пока неожиданно не появится Coil Head и не остановится, прежде чем сможет уничтожить одного игрока.

Игра перескакивает от оглушения врага до доставки павшего члена команды в здание компании, а затем переходит к действиям в последней половине игры. Вы заметите большинство ваших любимых монстров, даже Девушку-призрака и Шута.

К всеобщему удивлению, во всех отзывах приветствуется кропотливая работа создателя. Некоторые даже отмечают разработчика Zeekerss в надежде, что он увидит это видео.

На вопрос одного из авторов, какие программы были использованы при создании, 18-летний создатель объяснил, что анимация была сделана в Blender, а рендеринг - в Cycles. Далее он рассказал, что также использовали костюм для захвата движения (Rokoko Smart Suit V2 точно).