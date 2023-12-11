В Lethal Company добавлен режим для арахнофобов - теперь пауки буквально "пауки"

В Lethal Company появился новый режим для арахнофобов, который превращает всех пауков в буквальное слово "паук".
На прошлой неделе кооперативный хоррор-шутер Lethal Company получил в обновлении новый режим "Арахнофобия". "Режим Арахнофобия облегчит ваш страх, и я желаю вам веселого Рождества и счастливого Нового года", - написал соло-разработчик.
Однако в примечаниях к патчу не было сказано, что же на самом деле представляет собой этот режим. По словам игрока ниже, режим просто заменяет внутриигровые модели персонажей-пауков на табличку с надписью "Паук".
Пусть в игры добавляют режим гомофоб, который убирает повестку.
Ну и бред. Зачем нужен этот режим? А давайте тогда уж угодим каждой фобии! Для тех, кто боится темноты, удалим из игры эту самую темноту и сделаем всегда светло. Для тех, кто боится замкнутых или узких пространств, давайте расширим все пространства. А для тех, кто боится слишком широких и очень открытых пространств, давайте всё сузим. И вообще в мире столько фобий, что на них в принципе обращать внимание не нужно. Каждый человек сам должен следить за собой. И если его пугают какие-то там пауки, ну значит просто не играй в игру с пауками. Пугает темнота? Ну значит не играешь в игры с фонариками. В чём проблема? Разрабы, честное слово, ерундой страдают, пытаясь угодить арахнофобам.