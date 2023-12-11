В Lethal Company добавлен режим для арахнофобов - теперь пауки буквально "пауки"

Под вашим управлением оказывается охотник за металлоломом, работающий по контракту на алчную корпорацию. Ваша цель — выполнить план по сбору ценного лома на покинутых промышленных спутниках. Заработанные средства пойдут на апгрейд вашего корабля и экспедиции на новые, ещё более жуткие локации с повышенными рисками и наградами.

Исследуйте зловещие пещеры, зияющие кратеры и разрушенные бетонные бункеры в поисках драгоценного металла. Также не забывайте сканировать встреченных тварей, чтобы пополнить свой бестиарий. Но помните: корпорация не прощает провалов. Выполняйте план любой ценой или станьте частью этого кошмара.