На VK Play началась бесплатная раздача приключенческого экшена Liber

С 23 по 25 августа на игровой площадке VK Play можно бесплатно забрать приключенческий экшен Liber. Для получения необходимо зарегистрироваться на платформе и нажать «установить» на странице игры.
Liber — приключенческий экшен, в котором игрокам предстоит решать разнообразные головоломки, сражаться с врагами, проходить стелс-миссии, а также заниматься паркуром.
Ух это ВК с их "раздачами"... До выхода Смуты у них тупо одна игра в базе.
ВК Плей идет по пути Эпик геймс, периодически раздавая игры для привлечения новых пользователей?
Только ВК раздаёт всякий мусор!
Они явно не теми играми заманивают, что та на уровни раздач индигала, один хлам раздают.
Игра кстати от русских разрабов.