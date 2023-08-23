На VK Play началась бесплатная раздача приключенческого экшена Liber

Главным героем игры является обычный студент, которому в руки попалась древняя книга с текстами забытой цивилизации. С помощью этой книги можно перемещаться через пространство и время.

Воплотитесь в роль этого студента и отправляйтесь в длительное путешествие, во время которого вам предстоит исследовать множество локаций, заниматься поиском артефактов и пытаться решить все головоломки. Не обойдётся и без сражений с врагами.