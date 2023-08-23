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об игре
LiBER 11.01.2022
5.6 12 оценок

На VK Play началась бесплатная раздача приключенческого экшена Liber

Solstice
Новости

С 23 по 25 августа на игровой площадке VK Play можно бесплатно забрать приключенческий экшен Liber. Для получения необходимо зарегистрироваться на платформе и нажать «установить» на странице игры.

Liber — приключенческий экшен, в котором игрокам предстоит решать разнообразные головоломки, сражаться с врагами, проходить стелс-миссии, а также заниматься паркуром.

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-10
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ух это ВК с их "раздачами"... До выхода Смуты у них тупо одна игра в базе.

1
Rey Harley

ВК Плей идет по пути Эпик геймс, периодически раздавая игры для привлечения новых пользователей?

0
Omnia Smirnow

Только ВК раздаёт всякий мусор!

3
kotasha

Они явно не теми играми заманивают, что та на уровни раздач индигала, один хлам раздают.

0
Milfarion
0
Нейтан Дрейк

Игра кстати от русских разрабов.

0