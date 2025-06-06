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Lies Of P 19.09.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8 1 346 оценок

Дополнение для Lies of P может выйти на этих выходных

Solstice Solstice

Пользователь Reddit обнаружил в Xbox рекламу расширения вместе с новым трейлером, в конце которого была надпись «Уже доступно». Судя по всему, анонс состоится сегодня ночью на Summer Game Fest или в воскресенье вечером на Xbox Game Showcase.

Вместе с релизом Lies of P: Overture для основной игры выйдет патч, который добавит уровни сложности. Эти уровни сложности будут доступны всем, а не только покупателям дополнения.

В игре появится три уровня сложности. Текущая единственная сложность станет средней стандартной. К ней добавят еще два уровня сложности — более легкий и более сложный по отношению к стандартной.

Сейчас на базовую версию игры действует скидка.

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13
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
William Dwight

Прощай баланс и и так всратый лвл дизайн)) Но казуалам должен понравиться❤️❤️❤️

9
agula98

Ну с уровнями сложности теперь можно и пройти

5
Человек-Анекдот
может выйти

а может и не выйти