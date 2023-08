Lies of P выйдет на Mac в рамках официального запуска игры 19 сентября ©

NEOWIZ, глобальный разработчик и издатель игр, сообщил, что долгожданная игра Lies of P выйдет в Mac App Store в рамках официального запуска игры 19 сентября 2023 г. Игра будет доступна на компьютерах Mac с процессором Apple Silicon, поддерживаемые системы Mac и рекомендованные характеристики будут объявлены в ближайшее время. Кроме того, Lies of P выйдет одновременно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

«Мы очень рады, что Lies of P выходит на Mac», — сказал Джейсон Парк, руководитель студии Round8. «Геймеры со всего мира влюбились в наш уникальный взгляд на историю Пиноккио, и теперь они смогут испытать нашу игру в духе Souls на предпочитаемой ими платформе при запуске».

Lies of P — это игра в стиле Souls, вдохновленная знакомой историей о Пиноккио, действие которой разворачивается в темном городе Крат, вдохновленном Прекрасной эпохой. Когда-то красивый город, Крат превратился в настоящий кошмар: смертоносные марионетки вышли из-под контроля, а землю охватила чума. Играйте за Пи, марионетку, которая должна пробиться через город в своем неумолимом путешествии, чтобы найти Джеппетто и, наконец, стать человеком. Lies of P представляет собой элегантный мир, наполненный напряжением, глубокими боями и системами настройки персонажей, а также захватывающую историю с интересными вариантами повествования, где чем больше лжи сказано, тем более человечным становится Пи. Просто помните: в мире, наполненном ложью, никому нельзя доверять.