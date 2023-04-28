Мрачный город Крат в новом трейлере Lies Of P ©

Разработчики Lies Of P выпустили короткое видео, полностью посвященное городу Крату - темному и мрачному месту, населенному жуткими механическими марионетками с явно недружелюбным настроением. Между неоновыми огнями и темными тенями Крата скрывается довольно много секретов.

Также выпущен трек под названием Why из саундтрека к Lies of P. Это композиция, созданная в ритме вальса, украшенная приятной гармонией скрипки и фортепиано.

В ходе нашего приключения нам предстоит взять на себя роль Пиноккио, механической куклы, которая перемещается по темному и опасному миру в поисках господина Джеппетто.

Выход Lies Of P ожидается в августе 2023 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series X/S.