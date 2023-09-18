Состоялся релиз мрачного ролевого экшена Lies of P

Издательство Neowiz и разработчики из студии Round8 объявили о релизе мрачного ролевого экшена Lies of P на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. За стандартное издание просят 3999 рублей — игра доступна в Steam.
Она обещает увлекательное и мрачное путешествие, представляя свою собственную темную интерпретацию знакомой истории о Пиноккио. Игрокам, помимо прочего, будет доступна механика лжи - она должна будет влиять на происходящее с героем. Нам предстоит узнать правду о происходящем в странном мире игры, сталкиваясь с кошмарными монстрами.
Осталось понять настоящий это релиз или как обычно. То есть сколько патчей и ДЛС будет.
Ну и цены получше дождаться.
4000
Звуки там конечно насилуют уши
А играть уже сейчас можно или завтра ждать?
Думаю что на пк все огонь, на series x ни одного фриза. Правда некоторые мобы туповаты
Да не такая уж и мрачная. Mortal Shell и Thymesia по атмосферней будут.
Я бы купил его, если бы в нем была такая же великолепная атмосфера, как в Bloodborne, но, похоже, это не так.
Ну ок, пусть попатчат еще, потом поглядим
Думаю увидев или даже поиграв,в этот шедевр сам Карло Коллоди перевернулся бы в гробу от вида модифицированного Пиноккио.Очень похожа на Stelrising так же Франция и так же роботы против главного героя с кучей прибамбасов на руке.Графика хороша,приятно смотреть на мрачный средневековый город Франции.Сюжет заинтересовал.Лагов и багов пока не обнаружил,жаль только денува ,но хоть есть всякие сайты с активашками,такие как стимрент)Вообщем мне понравилось,рекомендую.
Не похоже, а точная копия
Очередной соулс лаййк, зайдёт малой аудитории