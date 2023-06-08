Lies Of P август 2023 г.
7 124 оценки

В Steam открылся предзаказ на Souls-подобный экшен Lies Of P

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monk70
Новости

В Steam открылся предзаказ на Souls-подобный экшен с Пиноккио в главной роли Lies Of P от разработчика и издателя NEOWIZ. Игра получит локализацию на русский язык в видео субтитров и перевода интерфейса.

На выбор предлагается два издания: обычное и делюкс. Обычное стоит 3999 руб и включает только игру. За делюкс-издание придётся доплатить ещё 660 руб. Оно включает:

  • Доступ на 72 часа раньше
  • Одеяние непослушной марионетки. (предзаказ)
  • Парадная шляпа непослушной марионетки. (предзаказ)
  • Фирменное пальто великого Вениньи.
  • Очки великого Вениньи.
  • Маска для тех, кто готовится к празднику.

Релиз состоится 1 августа.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
PREDATOR7706

с такими нынешними ценами я уже давно в пирата превратился

1
монcтр

наконец bloodborne на пека hah

1
Kamishini1993

4к гейминг на ПК йееее

0
Newworld_DESTROYER

А почему тут надо играть за чела из дмс5?)

-1