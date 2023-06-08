В Steam открылся предзаказ на Souls-подобный экшен Lies Of P

В Steam открылся предзаказ на Souls-подобный экшен с Пиноккио в главной роли Lies Of P от разработчика и издателя NEOWIZ. Игра получит локализацию на русский язык в видео субтитров и перевода интерфейса.
На выбор предлагается два издания: обычное и делюкс. Обычное стоит 3999 руб и включает только игру. За делюкс-издание придётся доплатить ещё 660 руб. Оно включает:
- Доступ на 72 часа раньше
- Одеяние непослушной марионетки. (предзаказ)
- Парадная шляпа непослушной марионетки. (предзаказ)
- Фирменное пальто великого Вениньи.
- Очки великого Вениньи.
- Маска для тех, кто готовится к празднику.
Релиз состоится 1 августа.
с такими нынешними ценами я уже давно в пирата превратился
наконец bloodborne на пека hah
4к гейминг на ПК йееее
А почему тут надо играть за чела из дмс5?)