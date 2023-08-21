Автор Life by You рассказал про механику износа предметов и систему экономики

Компания Paradox Tectonic выпустила обширный видеоролик о своей грядущей Sims-подобной игре Life by You, и этот видеоролик особенный.
В ролике снялся глава студии Род Хамбл, которого вы можете знать по работе над франшизой The Sims и Second Life. Он рассказывает о нескольких интересных механиках и просит зрителей высказать свое мнение по некоторым из них.
Первая тема, которую мы рассмотрим, - прогрессия предметов, представленная в виде стиральных машин.
Предметы низкого уровня, как правило, слабее и даже имеют проблемы (в случае со стиральной машиной они тратят воду, увеличивая эксплуатационные расходы), в то время как предметы более высокого уровня, как правило, лучше и устраняют эти проблемы, но стоят дороже при покупке.
Различные виды предметов имеют разную глубину развития и разнообразие.
Мы также получим краткое представление о навыках, которыми могут обладать наши люди, включая уборку.
Затем мы рассмотрим экономику и то, как рассчитываются начальные деньги, выдаваемые человеку при старте.
Посмотреть видеоролик можно ниже.
Выход игры Life by You в раннем доступе для ПК запланирован на 5 марта 2024 года.
Немного поперевожу, что создатель серии Симс рассказал о новом детище...
Так-так, кажется, навык уборки из Симс 2 вернулся...
Есть несколько уровней надёжности и качества техники...
А ещё запомнилось, что, даже если сим не работает, он всё равно получает 250 денег. Да уж, прямо реальная жизнь в этой вашей Life by You. Правда, сказали, что можно отключить (видимо, модами или внутриигровыми настройками) сей чудо-доход, но всё же. Кстати, в видео это обосновывается тем, что деньги можно потратить на крафт чего-нибудь.
Кстати, также здесь сказано, что некоторые предметы можно сделать доступными лишь для крафта, не для режима Build-Buy. Интересно, для моддеров раздолье.
Первому члену семьи выдаётся 221500 денег, на подростка-ещё 500, на ребёнке-5000 (?); сказочная сумма объясняется тем, что разрабы учитывают реальные цены на жильё, мебель и вот все эти деньги уйдут на покупку жилья, может, хватит на велик или мопед, но на машину уже не хватит. Т.е, 220тыс.-это не так уж и много в этой игре. Сразу вспоминаются стартовые 20000 из Симс 2-там их тоже хватало лишь на базовый дом.
На 12:42 на секунду вылезло описание одной из черт "персонализации" "Турбулентное детство": "У этого персонажа не было сказочного детства... если только вы не любите мрачные сказки". Интересно, как это будет влиять на поведение персонажа.
Далее разработчик, посмеиваясь, сказал, что ненавидит зелья и RPG-игры, потому что не любит рушить предметы без возможности их потом использовать. Улыбнуло.
В меню создания персонажа сразу выбираешь дом, качество мебели в нём, работу (конкретно в этот раз была выбрана "Работа из дома"), а также средство передвижения (тачка, велик).
Левый чувачеллло прошёл внутри дома персонажа, и Род сказал, что это странно, но мы это починим. Игроки серии Симс сразу такие "Да-да, коне-ечно, как же". В самом начале игры приветственный пакет-привет из Симс 2 Жизнь в Апартаментах. И принесли, как всегда, к неогороженой задней двери. Ну что же, классика жанра Симс.
В конце спрашивают у игроков, как им больше нравится-начинать игру богачами, или нет? И нужно ли сильно увязывать стиралки/посудомойки с соответствующими навыками.
В общем, work in progress, в следующих видео пообещали показать систему крафта разных вещей.