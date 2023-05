Авторы симулятора Life by You показали редактор жителей города в геймплейном видео ©

Paradox Interactive и Tectonic Studio поделились очередным геймплейным роликом своей предстоящей игры-симулятора Life by You.

На этот раз мы видим, как можно одним щелчком мыши отслеживать людей, а также удалять тех, кто нам не нравится, и добавлять случайно сгенерированные.

После добавления человека мы можем изменить несколько параметров, таких как его работа, деньги, дом и многое другое. Конечно, мы всегда можем воспользоваться создателем персонажа, чтобы настроить его еще более детально.

Вы можете посмотреть видео ниже.

Life by You появится в раннем доступе в Steam и Epic Games Store для ПК 12 сентября. Разработкой игры руководит генеральный директор студии Род Хамбл, которого вы можете знать по его работам над франшизой The Sims и Second Life.

Игра выйдет для ПК, Xbox Series X|S и PS5 в 2023 году, включая Game Pass.