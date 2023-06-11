Life By You 12.09.2023
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Новое геймплейное видео Life By You демонстрирует садоводство, можно обнимать деревья

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Procy_on
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Paradox Interactive и Tectonic Studio поделились очередным геймплейным трейлером своей предстоящей игры-симулятора Life by You.

На этот раз трейлер посвящен природе, включая садоводство и исследование природных зон, от очаровательных маленьких садов до мест отдыха и кемпинга. Если вашему человеку это понравится, игра даже позволит ему нюхать цветы и обнимать деревья.

Life by You появится в раннем доступе в Steam и Epic Games Store для ПК 12 сентября. Разработкой игры руководит генеральный директор студии Род Хамбл, которого вы можете знать по его работам над франшизой The Sims и Second Life. Игра выйдет для ПК, Xbox Series X|S и PS5 в 2023 году, включая Game Pass.

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