Новое геймплейное видео Life By You демонстрирует садоводство, можно обнимать деревья ©

Paradox Interactive и Tectonic Studio поделились очередным геймплейным трейлером своей предстоящей игры-симулятора Life by You.



На этот раз трейлер посвящен природе, включая садоводство и исследование природных зон, от очаровательных маленьких садов до мест отдыха и кемпинга. Если вашему человеку это понравится, игра даже позволит ему нюхать цветы и обнимать деревья.

Life by You появится в раннем доступе в Steam и Epic Games Store для ПК 12 сентября. Разработкой игры руководит генеральный директор студии Род Хамбл, которого вы можете знать по его работам над франшизой The Sims и Second Life. Игра выйдет для ПК, Xbox Series X|S и PS5 в 2023 году, включая Game Pass.