Новое видео симулятора жизни Life by You демонстрирует взаимоотношения и настройку персонажей ©

Paradox Tectonic выпустила еще одно видео о грядущей игре-симуляторе и конкуренте The Sims Life by You. На этот раз мы рассмотрим отношения и то, как они управляются симпатиями и антипатиями, романтикой и химией. На самом деле вы можете просто обмануть и изменить отношения между двумя персонажами по своему усмотрению. Любая пара персонажей будет иметь два набора полосок, и каждый набор определяет, как один персонаж относится к другому.

В следующем разделе видео представлен еще один взгляд на настройку персонажа (работа над которой все еще находится в стадии разработки). Интересно, что мы можем поднять эти панели настройки до довольно экстремальных значений.

Life by You выйдет в раннем доступе для ПК 5 марта 2024 года.