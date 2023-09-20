Like a Dragon: Infinite Wealth получит перевод на русский язык - страница игры появилась в Steam ©

Вслед за сюжетным трейлером с датой выхода у Like a Dragon: Infinite Wealth появилась страничка в Steam, где указана разнообразная информация и в том числе на какие языки игра будет локализована.

Благодаря этому мы получили подтверждение тому, что игра получит официальный перевод на русский язык..

Учитывая, насколько масштабной выглядит ролевая игра, неудивительно, что стоимость стандартного издания составляет 69,99 долл.

Официально открыт прием предварительных заказов на Deluxe и Ultimate издания. Первое стоит 84,99 долл. и включает базовую игру и набор «Идеальный отпуск», а второе - 109,99 долл. и добавляет к нему коллекцию костюмов и набор «Судзимоны и курорт»

Так же стали известны и бонусы за предзаказ:

Спойлер

Коллекция «Помощник героя и особая профессия»



Комплект «Помощник героя»



Благодаря этому комплекту можно повысить уровень и профессиональный ранг участников отряда на 1.



В него входят:

• набор для повышения уровня (малый) х1

• набор для изготовления предметов в мастерской (малый) х1

• набор для повышения профессионального ранга (малый) х1



* Эти расходуемые предметы дают обычный и профессиональный опыт для повышения уровня и профессионального ранга персонажей на 1.

* Обратите внимание: эти предметы дают ровно столько опыта, сколько нужно для повышения, поэтому ими лучше пользоваться, когда персонажам далеко до нового уровня или ранга.

* Персонажи, достигшие максимального уровня или ранга, не могут использовать эти предметы.



Комплект «Особая профессия»



Благодаря этому комплекту добавляются две особые профессии — лайнбекер и теннисистка.



• Профессия лайнбекера будет доступна всем персонажам мужского пола.

• Профессия теннисистки будет доступна всем персонажам женского пола.



* Чтобы открыть профессию лайнбекера, Касуга должен развить уверенность до уровня 6.

* Чтобы открыть профессию теннисистки, Касуга должен развить обаяние до уровня 6.

В игре Like a Dragon: Infinite Wealth Саваширо возвращается, чтобы сообщить, что мать Ичибана Касуги, Аканэ, все еще жива на Гавайях. Однако после приезда Касуга быстро оказывается втянутым в неприятности. Это приводит к сцене из первого трейлера, где Касуга просыпается на берегу гавайского пляжа. Похоже, что даже на Гавайях по тем или иным причинам разворачивается активная деятельность якудза.

Like a Dragon: Infinite Wealth выходит 26 января 2024 года для Xbox Series X/S, PS5, PC, PS4 и Xbox One.