GoodSmile представила новую Nendoroid фигурку, созданную по мотивам Elden Ring

GoodSmile и FromSoftware открыли прием предварительных заказов на фигурку нендороида из Elden Ring, относящегося к классу "Бродяги". Нендороид, созданный скультором POLY-TOYS и изготовленный Max-Factory, представлен со стандартным и кричащим лицом, а также несколькими дополнительными деталями, такими как длинный меч, щит, факел и фляга с багровыми слезами.
Фигурка высотой около 100 мм (3,94 дюйма) сделана из окрашенного пластика. Цена нового нендороида Elden Ring составит $50,99, а начало поставок запланировано на первый квартал 2025 года.
Релиз дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring состоится 21 июня 2024 года. В дополнении будет несколько новых сюжетных и геймплейных элементов, в которые игроки базовой игры, несомненно, захотят погрузиться в следующем месяце.
Elden Ring доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One и Xbox Series X|S.
Очень миленький карапуз, и даже не по цене брильянта с яйцо (странно). $ 51 - 4 599,62 руб. Вполне можно сделать себе подарочек.