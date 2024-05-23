Team Ninja раскрыла связи Rise of the Ronin с сериями Nioh и Ninja Gaiden

Помимо рассказа о миссиях и возможностях, которые появятся в следующем обновлении Rise of the Ronin, разработчик Team Ninja воспользовался возможностью указать на связи PS5-эксклюзива с предыдущими играми студии, в частности с сериями Nioh и Ninja Gaiden.

Предупреждение: ниже будет спойлер об одном из боссов в Rise of the Ronin

В блоге PlayStation Blog директор и продюсер Team Ninja Фумихико Ясуда (Fumihiko Yasuda) рассказал о том, как Rise of the Ronin связана с двумя другими франшизами компании - Nioh и Ninja Gaiden.

Team Ninja очень хотела сотрудничать с командой PlayStation Studio XDEV, чтобы в игре появился культовый костюм Рю Хаябусы из Ninja Gaiden. Изначально один из боевых стилей игры (Хаябуса-рю) должен был быть представлен на такой же скорости, как и в оригинале, но Team Ninja не смогла этого сделать. В игру попали культовый удар Хаябусы, а также его Ultimate Technique. Костюм Рю - это первое появление контента, связанного с Nina Gaiden, на PS5 и команда учитывала материалы, доступные в конце эпохи Эдо, чтобы все выглядело аутентично.

Что касается связи с Nioh, то Team Ninja выдала небольшой спойлер: главный герой, Уильям Адамс, появляется в Rise of the Ronin в качестве скрытого босса. Студия хотела сделать это еще на ранних этапах разработки, полагая, что это станет приятным сюрпризом для игроков. Интересный факт: персонаж Джона Блэкторна из недавней экранизации "Сёгун" от FX (по роману Джеймса Клавелла) основан на реально существовавшем Уильяме Адамсе. Адамс был первым англичанином, посетившим Японию, и даже помог сёгунату Токугава прийти к власти; вполне уместно, что за это достижение он был навсегда увековечен как лицо серии Nioh от Team Ninja.