Джордж Миллер об игре Mad Max: к сожалению она оказалась не так хороша, как мне бы того хотелось

Вы — Безумный Макс, одинокий воин, который должен защищать свою жизнь в бескрайней Пустоши. Вам пригодится не только ловкость и сила в рукопашных и стрелковых боях, но и мастерство вождения боевого автомобиля. Ваш верный помощник и друг — гениальный механик по кличке Жестянщик. Он поможет вам превратить ваш «Перехватчик» в смертоносную машину-убийцу.

Собирайте ресурсы, чтобы создавать и модернизировать своё снаряжение и оружие. Принимайте сложные решения на пути к своей мечте — покинуть Пустошь. Но будьте начеку: пустыня полна опасностей. Вам придётся сражаться не только с бандами жестоких мародёров, но и с жестокой природой.