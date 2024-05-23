Джордж Миллер об игре Mad Max: к сожалению она оказалась не так хороша, как мне бы того хотелось

Джордж Миллер, режиссер и сценарист франшизы "Безумный Макс", прокомментировал что он думает касательно игры Mad Max 2015-го года от студии Avalanche.
По словам режиссера, его часто просили сделать игру по франшизе, поэтому компания Warner Bros. решила запустить её в разработку. Из-за того, что создание игры проходило одновременно с созданием фильма "Безумный Макс: Дорога ярости", у команды режиссера не было времени для того, чтобы внимательно следить за состоянием проекта - они лишь передали разработчикам игры все материалы по фильму.
Режиссер считает, что игра получилась довольно спорной и не такой хорошей, как ему бы того хотелось. Тем не менее, Миллер не отвергает новых попыток создать игру по Безумному Максу, если появится студия, у которой будут интересные идеи. Сам Миллер был бы не против дать поработать над игрой Хидео Кодзиме, но сразу уточнил, что не будет предлагать ему такой проект, поскольку у Кодзимы хватает и собственных интересных идей.
Как по мне она была крутая
Особенно унылые 5 минутные анимации питья из лужи крутые
Там нет питья из лужь, потому что лужь нет. Это пустыня. Там есть поедание опарышей из разложившегося трупа.
Чет не помню, но да бывают в играх бесячие долгие анимации
Мне тоже понравилась, но концовка была немного смазана :( Нагнетали, нагнетали эпичности, а потом пшик и фсёёё... уехал в закат... глуповато и нелогично...
А по мне так вполне в духе Макса. Сделал дело любой ценой, и уехал, ему теперь кроме машины ничего не нужно.
Мало сюжетных миссий просто, и много гринда,а ещё это не Мэл Гибсон но мне понравилась
Гринда много? Ты в другую игру играл? Лом ценный и редкий, но зацикливаться на гринде не надо. Есть отмеченные точки поживы, которые после зачистки исчезают и не появляются больше, и всё. А в них можно найти не только лрм, но и воду, чертежи, пару патронов. И всё это необходимо.
Это называется гринд, и его много
Лол.
Гринд это не поиск ресов, чел. А уж о том, что в игре после захвата ключевых локаций тебе на халяву этот лом даётся каждый 20 минут надо вообще говорить?
Да? А ты не забыл что без этого гринда ты непрокачаешь нормально шедевр ибо мины и базы нужно обязательно зачистить даже если у тебя много ома ты движок новый не поставишь пока незачистишь а много лома только на базах коих куча ещё и их надо найти на вышке ещё заправить эту вышку ибо шар без бензина не взлетит всë это повторяется и повторяется раз за разом и уже после 30 часов надоедает просто в щи а если перестать зачищать будешь с слабым движком ездить без прокачки. Более того много лома только после бури в больших ящиках а их ещё надо успеть поймать в итоге всë это превращается в лютый репетатив ради прокачки машины. Отдушина только в сюжетных миссиях а их мало да они круто поставлена и играются бодро но да них ещё нужно погриндить порядком всë это в итоге симулятор сбора лома на 40 часов несмотря на мощный экшн
Его дают но мало у меня ушло 50 часов на полную прокачку машины и Макса это мало ? И это без читов . Мне игра зашла но этот гринд абсолютно искуственный являлся проблемой если бы небыло привязки прокачкр к зачистке карты то было бы нормально увы этого не было
Да отличная игра. Очень красивая и с шикарными звуками.
хорошая игра была в сеттинге. на крепкую 8.
Типичная аванпостарня в открытом мире. Сейчас вы тут на хайпе хвалите, а как аналог выходит, то сразу ноете.
согласен проходняк // Миклуха Маклай
Я прям сейчас в неё играю и в полнейшем восторге. Когда-то не зашла, а сейчас я её распробовал. Это очень крутой боевик, с режиссурой, сочной боёвкой, минимальной, но от того хорошей прокачкой Макса и авто. Машина не придаток, а полноценный персонаж и бои на ней тоже супер. Как-то всё на столько сбалансированно, что даже удивительно. И, как ни странно, в игре красиво. Это пустыня, с вьющимся песком, небольшими смерчами, которые, если зацепят и перевернуть могут. С потрясающими, мощными песчаными бурями, которые ощущаются как катастрофа и в ней ещё нужно выжить, если угораздило в неё попасть. И т.д. Я кайфую.
Игра вроде норм и очень атмосферная, а все ее проблемы по сути как у всех игр с открытым миром - бесконечная дрочка и езда туда-сюда.
Одна из немногих игр которую я затер до дыр и получил все ачивки в стиме. А это для меня лютая редкость. На то время картинка и оптимизация была просто на запредельном уровне. А звук V8 двигателя уносил мое сознание в рай.
Одна из игр которая поражала своей графикой когда я её запустил на 2 ядерном процессоре очень очень давно. Потом много раз перепроходил и даже совсем недавно перепрошёл полностью в стиме потратив 60 часов пролутав всю карту.
Крутейшая игра. Жаль в рекламу не вложились, так бы очень популярной стала. Стабильно раз в два года перепрохожу.
Много самых самоповторов по типу уничтожить базу главарей гле каждый босс одинаков и добивание одинаковок этих боссов малое количество металла при сборе гринд этого металла невозможность прокачать шедевр если незачистишь аванпост и мины чтоб их. сбор реликвий мира их слишком много. В остальном сюжет пойдет взрыв машин это просто бомба красивее только в фильмах Бэя физика управления на уровне рукопашка норм как в Бэтмене экшн на машинах и преображение шедевра тема. Жаль сиквел не вышел он бы мог всё эти недостатки исправить убрать эти вышки аванпосты акцент на транспорте получше сделать графику подтянуть ибо для 2015 года графика была слабая за исключением эффектов пустыни взрывов молний от шторма в остальном эпоха ps3
Да норм игруля. Но вот чё-чё, а Кодзиме я бы на разработку не давал...
Рокстарам бы..ахах)..но это было бы уж слишком круто.
Она лучше самого фильма, так-то.
Там только дизайн (пустыня, машины, "вышки") хороший, атмосферный, и первый час игры, где тебе почти весь геймплей показывают.
Уныленькая шляпа, как и большинство игр аваланч. Удивительно, хоть езду сделали приятной в отличие от just cause
А мне очень понравилась игра.
С гриндом конечно сильно переборщили, локации тоже очень простенькие и примитивные а вот что касается покатушек на машине, апгрейдов, картинки и атмосферы это прямо 10 из 10ти, при чём любой апгрейд это было не просто увеличение характеристик а каждый апгрейд добавлял элементы и мелкие детали и на машину и на самого Макса, реально ты видел как изменяется машина с каждым новым апгрейдом превращаясь из консервной банки в танк на колёсах и это выглядело очень круто. Да и боёвка тоже была весёлая. В любом случае хотелось бы продолжения ну и что бы больше всяких элементов и плюшек было связано с покатушками, больший арсенал что бы например устраивать засады на конвои.
на дешёвом телике был анонс Умный Макс Рога ярости
не знал, что такая игра была, но я так понял играть уже поздно, графека устарела. надеюсь что выпустят римэйк
Не устарела.. Не так давно переигрывал -вполне норм.. А я, на минуточку, "графодрочер" ещё тот.
Выглядит вполне на уровне. А уж стилистически так вообще шикарно, песчаные бури в ней отпадные.