Like a Dragon: Infinite Wealth возглавила японский чарт продаж

Like a Dragon: Infinite Wealth дебютировала на первом месте в японском рейтинге, обойдя Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island, но при этом цифры продаж значительно больше, чем у Tekken 8, которая обосновалась на пятом месте.

Продажи игр в Японии на физических носителях за период с 22 января по 22 янврая 2024 года (в скобках общие)::

[PS5] Like a Dragon: Infinite Wealth - 102 940 (Новинка) [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island - 85 424 (Новинка) [PS4] Like a Dragon: Infinite Wealth - 77,134 (Новинка) [PS5] Marvel's Spider-Man 2 - 21,276 (264,888) [PS5] Tekken 8 - 20,516 (Новинка) [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 13,628 (1,700,970) [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! - 11,882 (948,818) [NSW] Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy - 10,593 (Новинка) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 7,174 (5,687,955) [NSW] Minecraft - 5,526 (3,430,270)

Несмотря на то, что Tekken 8 на старте продаж в Великобритании показал хорошие показатели, в Японии, похоже, новая часть серии от Bandai Namco не смогла полностью убедить покупателей, разойдясь тиражом чуть более 20 000 копий против 180 000+ у Infinite Wealth.

В рейтинге аппаратного обеспечения PS5 продолжает опережать Nintendo Switch, хотя продажи гибридной консоли по-прежнему высоки, несмотря на несколько лет, прошедших с момента ее дебюта. Пришло ли время для Switch 2?

Продажи консолей в Японии за период с 22 января по 22 янврая 2024 года (в скобках общие)::