Появились первые оценки Tekken 8 - критики в восторге от файтинга

Tekken 8 выходит завтра 26 января на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Игра знаменует собой возвращение легендарной серии файтингов и, судя по первым обзорам и оценкам, критики и блогеры остались в восторге от работы Кацухиро Харады.
Средняя оценка на Metacritic составила 90 баллов из 100 на базе 33 рецензий. На OpenCritic средний рейтинг Tekken 8 — 90 баллов из 100 на основе 37 обзоров. 97% журналистов порекомендовали игру к прохождению. Но некоторые журналисты предупреждают о технических проблемах ПК-версии и некоторых других технических огрехах.
Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее
Tekken 8 - долгожданное возвращение серии, в которой стиль боя кажется свежим благодаря агрессивным боям и множеству режимов.
Лучшая игра Tekken за последние годы, которую подводит только проблемный неткод и устаревшая кастомизация.
Она очень похожа на Tekken 7, но более злая.
Tekken 8 - это солидная игра на движке Unreal 5, который позволяет улучшить и без того впечатляющую графику Tekken 7. Геймплей игры очень прост и включает в себя множество режимов, в которые можно играть часами напролет. Однако пользователи ПК должны быть предупреждены, что у их версии могут быть проблемы с частотой кадров. Если эти проблемы будут устранены, то Tekken 8 станет лучшим файтингом на рынке.
Автор, вернись из будущего, завтра только 24 января.
Готовность номер 1. Пятница, 26-е число, неумолимо приближается
Круто
А почему не сегодня?) Завтра так завтра XD
Восторг будет когда добавят Эдди и уберут денуву)