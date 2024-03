По словам продюсера, продажи Like a Dragon: Infinite Wealth в Японии "невероятно высоки"

Игра Like a Dragon: Infinite Wealth от студии Ryu Ga Gotoku пользуется огромным успехом с момента выхода в январе этого года: за первую неделю было продано более миллиона копий. И это несмотря на то, что примерно в то же время вышли такие известные игры, как Tekken 8 и Persona 3 Reload. Однако, по словам директора студии и продюсера серии Масаёси Ёкоямы, такой скорости продаж разработчик "еще никогда не испытывал".

В беседе с 4Gamer он сказал:

Мы опубликовали пресс-релиз о том, что (Infinite Wealth) продалась по всему миру тиражом более миллиона копий за одну неделю после выхода, но это действительно скорость, которую мы никогда не испытывали раньше. Игры серии Like a Dragon продаются в течение длительного времени, а не сразу. Так было с самого начала существования серии. В конце концов, у нее взрослая база игроков, так что спешить некуда, понимаете? Люди слышат об играх от своих друзей, случайно натыкаются на них, и так происходит рост игр. Вот почему то, как стартовала Infinite Wealth, стало для меня неожиданностью.

Похоже, что продажи в Японии и Азии также высоки.

Игра невероятно популярна в Японии. Продажи в (остальной) Азии также довольно высоки, но в Японии динамика еще больше, чем в прошлом.

За неделю дебюта ролевая игра продалась в Японии в количестве более 180 000 физических копий, обогнав Yakuza: Like a Dragon (+156 000 продаж) и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (+123 000 проданных копий).

Like a Dragon: Infinite Wealth доступна на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC. Это прямое продолжение Yakuza: Like a Dragon, в котором Ичибан Касуга отправляется в город Гонолулу с личной миссией. Он сталкивается с Кадзумой Кирю, у которого есть свои дела (и специальный побочный контент), в которых ему предстоит разобраться.