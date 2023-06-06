LISA: Definitive Edition анонсирована для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК ©

Издательство Serenity Forge и разработчик Dingaling Productions анонсировали ролевую игру с боковой прокруткой LISA: Definitive Edition для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam, Epic Games Store). Она будет выпущена 18 июля.

LISA: The Painful — Definitive Edition — обновленная версия оригинальной причудливой ролевой игры с боковой прокруткой, действие которой происходит в постапокалиптических пустошах Олате. Под очаровательной и забавной внешностью скрывается мир, полный отвращения и морального разрушения. Игроки узнают, что они за люди, будучи ВЫНУЖДЕННЫМИ делать выбор, постоянно влияющий на игровой процесс. Идите на жертвы, чтобы сохранить членов вашей группы в живых, будь то побои за них, потеря конечностей или другие бесчеловечные пытки. В этом мире вы узнаете, что быть эгоистичным и бессердечным — единственный способ выжить…