Little Nightmares Enhanced Edition получила возрастной рейтинг в Австралии ©

Как сообщает Twisted Voxel, австралийская рейтинговая комиссия добавила в свою базу данных Little Nightmares Enhanced Edition, возможно, предвосхищая анонс бесплатного обновления с различными улучшениями, предназначенными для PS5 и Xbox Series X|S.

Карточка, относящаяся к игре, к сожалению, не указывает платформы или другие определенные детали. Однако она была добавлена в категорию «Изменение названия — игра», что, казалось бы, предполагает, что это не переиздание, а изменение наименования, которое может произойти после выпуска бесплатного обновления.

Таким образом, теория заключается в том, что Little Nightmares может получить бесплатное обновление для PS5 и Xbox Series X | S с различными графическими улучшениями, включая трассировку лучей, как это уже произошло в 2021 году для сиквела.

В случае с Little Nightmares 2 в обновлении Enhanced Edition добавлены графические режимы Performance (4K и 60 кадров в секунду) и Beauty (4K, 30 кадров в секунду и отражения с трассировкой лучей), объемные тени, поддержка наушников и систем объемного звучания 5.1 и 7.1 и многое другое. . Возможно, мы также увидим аналогичные улучшения для первой главы серии ужасов, опубликованной Bandai Namco, но чтобы знать наверняка, нам просто нужно подождать.