Релиз Little Nightmares 3 может состояться 15 сентября

Как стало известно, один из ретейлеров открыл предзаказы и указал, что релиз Little Nightmares 3 состоится 15 сентября текущего года. Учитывая то, что недавно игра уже получила возрастной рейтинг, такая дата выхода кажется правдоподобной, поскольку обычно рейтинг присваивают за несколько месяцев до релиза.

Действие Little Nightmares 3 разворачивается в мире, где все страшные сказки становятся реальностью. Игроку предстоит помочь Низкому и Одинокому выжить в этом кошмарном месте, где на каждом шагу подстерегают опасности, а так же найти выход из Ниоткуда и разгадать тайну Некрополя, где живут ужасные существа, питающиеся детскими страхами.

Little Nightmares 3 выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.