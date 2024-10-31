В новом трейлере Little Nightmares 3 показали жуткого Наблюдателя

У Little Nightmares 3 от Supermassive Games все еще нет даты выхода, но Bandai Namco выпустила новый трейлер. В нем показано, как Лоу и Одинокой исследуют кондитерскую фабрику, не подозревая об ужасающем существе, которое следует за каждым их шагом.

Это существо, по-видимому, называется Наблюдателем, и, помимо того, что оно управляет станцией безопасности с несколькими мониторами, оно также обладает несколькими руками. Как и многие другие боссы в игре, Наблюдатель будет идти за главными героями, прорываясь через окна и пробираясь через узкие пространства, чтобы поймать их. Конечно, на фабрике есть еще много всего интересного, включая рабочих, подвешенных на ремнях.

Little Nightmares 3 выйдет на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch и ПК. Хотя выход был запланирован на этот год, его отложили до 2025 года.