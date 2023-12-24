По игре "Русы против Ящеров" вышел первый печатный комикс

Комикс создавался целой командой авторов. Участие принимал один из художников «Майора Грома».

Авторы расскажут о предыстории всех трёх главных героев.

Комикс будет продаваться по цене в 300 рублей. Он уже доступен на многих площадках.

Также российская компания the Bratans сообщила, что намерена выпустить физическую версию игры «Русы против ящеров».

27-го сентября 2023 года состоялся официальный релиз игры «Русы против ящеров». Она получила 97% отзывов на основе более 9 тысяч обзоров в Steam. На данный момент игра входит в топ-10 по продажам в российском регионе Steam.