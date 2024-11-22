Вышло приключение про убийство в Рейсском экспрессе под названием Loco Motive

Игра Loco Motive, разработанная компанией Chucklefish, официально вышла на ПК и Nintendo Switch. Действие приключенческой и комедийной игры разворачивается на борту роскошного парового экспресса 30-х годов, где игроки берут на себя роли Дианы, Артура и Германа, которые пытаются раскрыть убийство и смертельный заговор.

Игрокам предстоит разгадывать сюжет, сталкиваться с неожиданными поворотами и встречать странных и подозрительных пассажиров. В процессе игры геймеры станут свидетелями приключений юриста, писателя детективов и шпионки, решая головоломки с предметами и наслаждаясь пиксельной графикой. Музыкальное сопровождение создано композитором Полом Циммерманном, известным по проектам Wildfrost и Space Haven.

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