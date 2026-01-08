Уютная соларпанк-MMO Loftia выйдет в раннем доступе в 2026 году

Студия Qloud Games официально подтвердила планы по выпуску своего многопользовательского проекта Loftia в текущем году. После 3 лет активной разработки авторы готовы представить игру широкой аудитории. Перед выходом в ранний доступ запланировано проведение закрытого бета-тестирования. Создатели также пообещали в скором времени организовать раздачи ключей для участия в закрытых тестах, о чем сообщили в своих социальных сетях.

Страница игры уже открыта в сервисе Steam, где пользователи могут добавить тайтл в список желаемого для получения уведомлений о запуске. Проект позиционируется как уютная MMO в сеттинге соларпанка, где игрокам предстоит совместно строить устойчивое будущее. Основной игровой процесс сосредоточен на мирном взаимодействии и экологии. Участникам предлагается заниматься фермерством с использованием гидропоники, перерабатывать найденные материалы в полезные предметы и декорировать свои жилища.

В Loftia игроки смогут заселять плавучие острова, формировать соседские сообщества и вместе выполнять задания по улучшению окружающего мира. Особое внимание уделено кастомизации персонажей и дизайну интерьеров. Также в игре предусмотрена возможность приручать различных животных и путешествовать с ними. Точная дата выхода пока не раскрывается, но разработчики заверили, что релиз состоится до конца 2026 года.